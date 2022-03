Kassab diz que espera que Eduardo Leite seja candidato a presidente pelo PSD

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou neste domingo, 12, que espera que o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, seja candidato a presidente da República na eleição de outubro.

“O PSD terá candidato a presidente da República e espero que seja Eduardo Leite”, afirmou Kassab durante cerimônia realizada no Rio de Janeiro, para a filiação de Felipe Santa Cruz ao partido. O advogado e ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é pré-candidato a governador do Rio.

Kassab centrou seu discurso em elogios a Santa Cruz e ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, presidente estadual do PSD, mas falou brevemente sobre a candidatura de Leite a presidente.

O governador gaúcho, que integra o PSDB e perdeu as prévias do partido para o governador de São Paulo, João Dória, é cortejado por Kassab. Leite, que não estava no evento, ainda não anunciou se vai disputar a reeleição ou tentar a Presidência.