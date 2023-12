Kassab admite reeleição de Lula em 2026 e posterga lançamento de Ratinho Jr. para 2030

O presidente do PSD e secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, admitiu nesta segunda-feira, 11, que dificilmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não consiga se reeleger em 2026. De acordo com ele, até agora o governo petista está caminhando bem. Para perder a reeleição, Lula teria de errar muito daqui para a frente, afirmou.

“Dificilmente o presidente Lula não se reelege em 2026. Só se ele cometer muitos erros”, disse Kassab, acrescentando que erros graves não devem ser cometidos por Lula, que é um político com muita experiência.

Ao se referir ao governador do Paraná, Ratinho Jr., a quem pretendia lançar para concorrer à Presidência em 2026, Kassab disse que “ele chegará forte em 2030” pelo bom trabalho que vem fazendo à frente do governo do Estado.

Kassab fez também uma análise prospectiva sobre a eleição municipal paulista e disse que dificilmente um candidato da direita venceria o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura, no segundo turno. No entanto, avaliou que o resultado da eleição para prefeito em São Paulo em nada vai influenciar a presidencial em 2026, que deverá ter Lula reeleito.

“Boulos tem a preferência popular e dificilmente um candidato de direita o vence num segundo turno”, reforçou.