Justiça Federal de Guarulhos envia ao STF inquérito das joias de Bolsonaro

O inquérito sobre as joias sauditas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e retidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vai passar a tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) pediu a transferência da investigação na última sexta-feira, 11, quando a Polícia Federal (PF) fez buscas em endereços ligados a auxiliares do ex-presidente na Operação Lucas 12:2. A ação da PF trouxe a público suspeitas sobre um esquema de desvio e venda de presentes diplomáticos no governo Bolsonaro.

O MPF alegou que a apreensão das joias doadas pelo regime saudita ao ex-presidente tem conexão com a investigação mais ampla a cargo da PF em Brasília. O pedido foi aceito nesta terça-feira, 15, pela Justiça Federal em Guarulhos, que determinou a transferência dos autos.