Justiça Eleitoral decide derrubar perfil de Marçal no Instagram por 48 horas

O juiz eleitoral das garantias do município de São Paulo, Rodrigo Capez, determinou a derrubada do perfil no Instagram, por 48 horas, do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). A medida deverá ser cumprida no prazo de 2 horas pela plataforma. A decisão foi tomada após o influenciador publicar um laudo com indícios de falsificação para acusar o candidato Guilherme Boulos (PSOL) de ser usuário de cocaína. O documento tem evidências de ter sido forjado, e foi excluído da rede social por ordem judicial. O caso será investigado pela Polícia Federal (PF).