Política Justiça eleitoral aceita denúncia, põe Eurípedes no banco dos réus e mantém prisão preventiva

A Justiça Eleitoral aceitou nesta sexta-feira, 28, a denúncia oferecida pelo Ministério Público na Operação Fundo no Poço e colocou no banco dos réus o presidente licenciado do Solidariedade, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, suspeito de desviar R$ 36 milhões dos fundos partidário e eleitoral. A prisão preventiva dele foi mantida.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Eurípedes e aguarda resposta. Quando ele se entregou à Polícia Federal (PF), os advogados disseram que ele “demonstrará perante a Justiça não só a insubsistência dos motivos que propiciaram a sua prisão preventiva, mas ainda a sua total inocência”.

Outras nove pessoas ligadas a Eurípedes Júnior também vão responder ao processo por suspeita de organização criminosa, apropriação indébita, furto qualificado, falsidade ideológica e peculato. São familiares e dirigentes do partido.

O juiz Lisandro Gomes Filho, da 1.ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, concluiu que há elementos suficientes para abrir uma ação penal eleitoral. Ele justificou que a denúncia trouxe “adequada exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação dos acusados, tipificação dos crimes e rol de testemunhas”. “Vislumbro satisfeitos os requisitos para dar início à persecução penal”, escreveu.

A Operação Fundo no Poço investiga suspeitas de desvios de verbas públicas repassadas ao Solidariedade. O dinheiro teria sido usado para pagar até viagens internacionais da família de Eurípedes Júnior, segundo a Polícia Federal. Ele se entregou à Superintendência da PF no Distrito Federal no último dia 15, após passar três dias foragido.