Junto de Bolsonaro, prefeito de Farroupilha sugere colocar Moraes em guilhotina

O prefeito de Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, Fabiano Feltrin (PL), sugeriu colocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em uma guilhotina. O discurso foi proferido ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma visita à cidade nesta quinta-feira, 25.

A cena foi transmitida ao vivo pelo Instagram do político. Enquanto ele caminha junto Bolsonaro, um interlocutor diz que a única coisa que não mostrou foi a estátua em homenagem a Moraes. Rapidamente Feltrin rebate dizendo que não há isso na cidade. “A homenagem para ele eu vou mostrar qual é que é, é só botar ele aqui na guilhotina”, declara movimentando o equipamento e dando risada”. Clique aqui para conferir o vídeo .

Bolsonaro não se pronuncia no momento, mas é possível vê-lo colocando a mão sob o ombro do prefeito. O vídeo não ficou salvo no perfil de Feltrin, porém usuário gravaram o momento da transmissão que ganhou repercussão na internet.

No X (antigo Twitter), a deputada federal pelo Paraná e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, repudiou a ação alegando que o intuito do prefeito de Farroupilha foi buscar holofotes.

“A fala aconteceu durante um passeio da caravana bolsonarista pela serra gaúcha, em um parque temático. Ou seria caravana golpista? Esse prefeito é aquele mesmo que tentou lacrar na Internet durante o desastre do RS e tomou uma invertida do ministro Paulo Pimenta. Inacreditável! Que a Justiça bata logo na porta de sua casa”, escreve.

O caso mencionado por Gleisi ocorreu em maio deste ano, enquanto o RS enfrentava fortes chuvas e alagamentos em todo o Estado. Feltrin ligou para o então ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, para cobrar recursos do governo federal para a reconstrução da cidade e gravou a chamada. Pimenta respondeu que foi recebido com “hostilidade” por Feltrin e argumentou que o gaúcho tentou “lacrar na internet” a partir de “uma mentira”.