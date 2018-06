Jucá diz que reunião da Executiva do MDB não discutirá candidatura de Meirelles

Pelo Twitter, o presidente do MDB, senador Romero Jucá (RR), afirmou que a eventual candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles à Presidência da República não estará na pauta da próxima reunião da Executiva, marcada para a próxima terça-feira, dia 3 de julho.

“O MDB está adiando para a próxima semana a reunião da Executiva Nacional que vai definir as regras de destinação dos recursos do fundo eleitoral. Não fará parte da agenda a definição de data de convenção nacional ou tratativa de candidaturas”, escreveu Jucá.

Inicialmente, a reunião da Executiva estava prevista para ocorrer nesta terça-feira, 26, mas foi adiada para a semana seguinte devido ao baixo quórum no Congresso por causa do feriado de São João.

Na segunda-feira, 25, a líder do partido no Senado, Simone Tebet (MS), disse ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que haverá também uma “sondagem” no evento sobre a candidatura de Meirelles, que busca apoio nos diretórios regionais do MDB em todo o País para a convenção da sigla.

“Acredito que (a reunião) é uma sondagem, porque Meirelles tem percorrido todos os diretórios estaduais. A princípio, ele tem tido apoio em muitos Estados. Acho que essa reunião pode ser, além de tudo, uma pré organização para estabelecer a data da convenção nacional”, disse Simone.

De acordo com Jucá, haverá outra reunião para tratar de candidatura própria da legenda, definição da data das convenções e outras questões eleitorais, mas a data deste encontro ainda não foi revelada.