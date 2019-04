José Vicente Santini é nomeado secretário executivo da Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro nomeou José Vicente Santini para o cargo de secretário executivo da Casa Civil, posto antes ocupado por Abraham Weintraub, que foi nomeado ministro da Educação e tomou posse nesta terça-feira, 9.

Para assumir o novo posto, Santini foi exonerado do cargo de subchefe de Articulação e Monitoramento da pasta. A decisão pela nomeação de Santini como o número dois do ministério foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com fontes.

No lugar de Santini na antiga função, entrou Fernando Wandscheer de Moura Alves. As nomeações foram formalizadas nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).