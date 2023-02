José Dirceu recebe alta médica após cirurgia na cabeça

O ex-ministro José Dirceu, 76 anos, recebeu alta do hospital DF Star, onde estava internado desde a última quinta-feira, 23, e já está em casa, segundo seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR). O parlamentar afirmou nesta segunda-feira, 27, que o ex-ministro está “muito bem” após ter passado por uma cirurgia na cabeça. “Nossa gratidão à equipe médica, funcionários e todos que estavam juntos nesta corrente positiva”, afirmou o deputado.

José Dirceu foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, e passou por uma cirurgia no cérebro após ser diagnosticado com um quadro de hematoma subdural. Trata-se de um acúmulo de sangue que pode alterar a pressão do cérebro e, por isso, precisa ser drenado. O procedimento foi feito com o intuito de drenar líquido e desfazer o coágulo.

Ainda na quinta-feira, Zeca Dirceu afirmou que o quadro do pai era estável e que ele havia sido internado em UTI por precaução. O político disse que o diagnóstico de hematoma subdural foi feito há algumas semanas.

No sábado, 25, Dirceu deixou a UTI, retirou o dreno da cabeça e voltou a andar, com a ajuda de um fisioterapeuta.

Zé Dirceu foi ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e presidente nacional do PT entre 1995 e 2002. Em 2006, foi denunciado como um dos líderes do mensalão, esquema pelo qual seria condenado e preso anos depois, após julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também foi condenado no âmbito da Lava Jato, em 2015.

Ao todo, o ex-ministro já foi preso quatro vezes, mas atualmente está em liberdade. Na última vez, em 2019, ele foi solto por não haver trânsito em julgado de sua condenação.