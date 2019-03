Joice usa Twitter para divulgar pacificação entre Moro e Maia

A deputada e líder do governo no Congresso Joice Hasselmann (PSL-SP) usou seu Twitter para anunciar a seus seguidores a pacificação ocorrida na manhã desta quinta-feira, 28, entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Pacote Anticrime do governo Jair Bolsonaro caminhará a passos largos da Câmara de Deputados, terá tempo encurtado no Grupo de Trabalho e ao mesmo tempo será discutido no Senado Federal”, tuitou Joice, que informou que “as decisões foram num café da manhã da paz hoje com nosso Sergio Moro e Rodrigo Maia”. A publicação foi acompanhada de duas fotos do trio.

Segundo Joice, “o compromisso de celeridade do Pacote Anticrime foi selado hoje” entre o ministro e deputado, o que significará que o tempo do projeto nas discussões do grupo de trabalho nomeado por Maia, com deputados da oposição, “cairá pela metade”, segundo Joice. Além disso, ainda segundo a deputada, “o texto tramitará rapidamente na Câmara enquanto a discussão ocorre também no Senado”. Joice encerrou as publicações sobre o acordo entre Maia e Moro dizendo que há agora um “clima de paz que faz toda diferença para nosso país”.