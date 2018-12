Joice diz que há possibilidade de ser líder do governo na Câmara

A deputada eleita Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou, nesta quarta-feira que existe “grande possibilidade” de se tornar líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara. Joice acompanhou as reuniões com as bancadas do PR e do PSDB ao longo do dia e conversou rapidamente com a imprensa ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da equipe de transição.

Foto: Facebook / Reprodução

Segundo ela, inicialmente havia expectativa de se tornar líder do PSL na Casa, “mas está se encaminhando para uma coisa maior”. “Começou pela liderança do partido, passou para liderança do governo na Câmara, e quem sabe”, respondeu ao ser indagada se poderia ser líder do governo no Congresso.

Joice deixou o CCBB dizendo que tinha assuntos a tratar no Senado e que a imprensa poderia esperar boas notícias, mas não quis antecipar do que se tratava.