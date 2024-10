Joice ataca Nunes, diz que se aposentará e população não vota ‘no que é bom e bonito’

A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann publicou neste domingo, 6, em seu Instagram um vídeo em que declara apoio ao mesmo tempo que critica o prefeito de São Paulo e candidato a reeleição Ricardo Nunes (MDB). Derrotada na disputa por uma vaga para a Câmara de Vereadores, ela afirma ainda que se aposentou da política e que “o povo não está pronto para votar no que é bom e agradável aos olhos do Senhor”.

“Eu nem posso titubear em quem eu vou apostar: obviamente Ricardo Nunes porque todo mundo contra Boulos”, comentou a jornalista, que continuou: “Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, acho ele um puta de um bunda mole porque comigo ele foi um bunda mole. Bastou o Eduardo Bolsonaro fazer ‘bú!’ que ele se tremeu todinho”, disparou.

Durante a campanha, o prefeito gravou um vídeo em apoio à campanha da ex-parlamentar, mas depois de ser criticado pelo deputado estadual Eduardo Bolsonaro (PL-SP), minimizou o caso dizendo que havia gravado vídeo para diversos vereadores. Nunes é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem Joice é rompida politicamente.

Joice foi candidata a vereadora pelo Podemos, mas teve apenas 1.669 votos e não se elegeu. O número representa 13% dos 13.679 sufrágios que conseguiu em 2022, quando concorreu novamente ao cargo de deputada federal.

“Lancei a minha candidatura sem nenhuma pretensão e não consegui ser eleita. E, quero brindar essa taça de champagne com você. Por quê? Porque nessa campanha, eu não falei para ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer para a minha vida e eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não saio mais candidata a nada”, afirmou.

A ex-parlamentar também disse ter ganhado “muito dinheiro” antes da política sendo, em suas palavras, “a jornalista mais importante desse País”. Afirmou que abriu mão de sua carreira e projetos para se dedicar exclusivamente à vida pública. “Depois do resultado, eu digo pra você, aposento as minhas chuteiras, porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável aos olhos do Senhor”, crava a ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara.

Em 2018, Hasselmann se destacou como uma das principais aliadas do ex-presidente Bolsonaro nas redes sociais. Em abril daquele ano, ela chegou a anunciar a candidatura ao Senado – depois, voltou atrás e acabou se candidatando à Câmara dos Deputados como representante do bolsonarismo. No começo da gestão do capitão reformado do Exército, ela chegou a ser escolhida como líder do governo no Congresso, responsável por representar o Planalto nas votações conjuntas de deputados e senadores.

A ruptura com Bolsonaro veio já em 2019. Na época, o “filho 02” do ex-presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL), chegou a difundir memes comparando Joice a uma porca de desenho animado, a personagem Peppa Pig. Em outubro daquele ano, Bolsonaro consolidou o rompimento ao substituir Hasselmann na função de líder do governo pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO).