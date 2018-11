Joesley ficou surpreso com prisão, pois colabora com a Justiça, diz advogado

O advogado do empresário Joesley Batista afirmou nesta sexta-feira, 9, em frente à sede da Polícia Federal, que seu cliente recebeu a notícia de sua prisão, pela manhã, com surpresa, pois ainda colabora a Justiça. O empresário foi detido no âmbito da Operação Capitu, que investiga, dentre outros itens, pagamentos de propina da JBS a agentes federais do Ministério da Agricultura.

“Tem saído na imprensa que a antiga delação de Joesley estaria suspensa, mas não é verdade. A delação já firmada segue em vigor e todos os fatos já foram relatados anteriormente”, disse o advogado a jornalistas em frente à sede da PF, na zona oeste de São Paulo.

Bottini também disse que Joesley acaba de prestar um novo depoimento para a Polícia Federal, na sede localizada no bairro da Lapa. Segundo o advogado, os fatos nos quais o empresário está envolvido foram apresentados por ele mesmo. “Não há razão para essa prisão. Pediremos a reconsideração da prisão ainda hoje”, enfatizou.