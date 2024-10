João Henrique Caldas (PL) é reeleito prefeito de Maceió com 83,23% dos votos

Com mais de 90% das urnas apuradas, o prefeito de Maceió (AL), João Henrique Caldas (PL), foi reeleito no primeiro turno. JHC tem 83,23% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Rafael Brito (MDB), com 12,68% dos votos. A candidata Lenilda Luna (UP) tem 2,14%, Lobão (Solidariedade) marca 1,86% e Nina Tenório (PCO), 0,08%