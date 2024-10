João Campos (PSB) é reeleito prefeito de Recife com 77,46% dos votos

Com mais de 76% das urnas apuradas, o prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB), foi reeleito no primeiro turno, com 77,46% dos votos. Em segundo lugar, ficou Gilson Machado (PL), ex-ministro do governo Bolsonaro, com 14,14% dos votos. A candidata Dani Portela (PSOL) tem 4,01% e Daniel Coelho (PSD), 3,32%. O candidato Tecio Teles (Novo) marca 0,84% e Ludmilla (UP), 0,16%. Simone Fontana (PSTU) tem 0,06%.