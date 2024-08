João Campos presta homenagem ao pai, o ex-governador Eduardo Campos, que faleceu há 10 anos

O prefeito de Recife, João Campos (PSB-PE), fez uma homenagem ao seu pai, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que faleceu há 10 anos em um acidente de avião quando era candidato à Presidência da República. “Há dez anos, sinto um misto de saudade com a certeza de que ele está lá em cima, olhando e torcendo por nós”, escreveu em publicação nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 12, Campos também discursou na sessão solene da Assembleia Legislativa de Pernambuco em homenagem ao pai. O prefeito ressaltou a presença de amigos e apoiadores e falou da proximidade das datas de nascimento (10/08) e falecimento de Eduardo Campos (13/08).

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também prestou uma homenagem a Eduardo Campos em uma postagem no X, antigo Twitter.

“Eduardo fazia política sem ódio. Herdou do avô o gosto pela negociação, a sensibilidade social e a habilidade para unir as pessoas. Nossa parceria no meu segundo mandato foi a das mais fortes que já tive com um governador, e levou desenvolvimento para Pernambuco. Mais do que uma respeitada liderança pernambucana e nordestina, se tornou uma referência nacional.”, escreveu.

O ex-governador morreu em 13 de agosto de 2014 vítima de um acidente de avião em Santos, litoral de São Paulo, durante a campanha à Presidência. O avião com o político, que cumpriria agenda de campanha em Santos, saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de janeiro, em direção ao Guarujá. O ex-governador tinha 49 anos.