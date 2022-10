‘Jefferson faz o que Bolsonaro prega’, diz Rogério Correia (PT)

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) fez nesta segunda-feira, 24, uma publicação no Twitter sobre o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB). Neste domingo (23), Jefferson resistiu a um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com tiros de fuzil e uma granada. Dois agentes da PF ficaram feridos e Jefferson foi preso após um longo período de negociação. Desde o episódio, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem tentado se descolar do aliado. “Roberto Jefferson fez o que Bolsonaro prega: ódio, violência e desrespeito às leis. Roberto Jefferson não é apenas criminoso, ele é um dos principais aliados de Bolsonaro! Ele é a cara do que Bolsonaro prega”, escreveu o parlamentar.