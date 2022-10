Janones diz que foi proibido de mostrar fotos de Bolsonaro com Roberto Jefferson

Após ter publicações em que atacava o presidente Jair Bolsonaro (PL) removidas das redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante-MG) diz que foi “proibido de divulgar qualquer foto” do presidente com o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB). “Acabo de ser intimado ao vivo durante uma entrevista. Estou proibido a pedido de Bolsonaro de divulgar qualquer foto dele com Jefferson e de fazer qualquer postagem que ligue ambos, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Cumprirei a determinação da Justiça”, escreveu Janones nesta segunda-feira, 24, na sua conta oficial do Twitter.

Mais cedo, Janones havia informado que suas postagens com críticas ao atual chefe do Executivo foram deletadas do Instagram. “A ditadura está de volta!”, afirmou.

O uso da prisão de Jefferson por Janones nas redes sociais era um dos principais receios da campanha bolsonarista, conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Logo após o episódio, ainda no domingo, o comando de campanha à reeleição de Bolsonaro buscou desvincular o presidente de Jefferson, mas temia a repercussão nas redes pela campanha petista, partindo principalmente de Janones.

Ataque e prisão

O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi encaminhado ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira, 24, após atacar, no domingo, com tiros de fuzil e granada agentes da Polícia Federal em Comendador Levy Gasparian (RJ). Jefferson deve ser transferido para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, ainda nesta segunda-feira.