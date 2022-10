Janja vota em São Paulo e pergunta a mesários: ‘posso beijar a urna?’

Esposa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela da Silva, a Janja, se disse confiante na vitória do petista no primeiro turno e perguntou se poderia beijar a urna eletrônica em sua seção eleitoral neste domingo, 2, em São Paulo.

“Posso beijar a urna?”, perguntou Janja aos mesários de sua seção eleitoral, localizada em uma escola no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Ela chegou ao local de votação por volta das 11h40.

Inicialmente, Janja seria acompanhada pela esposa de Geraldo Alckmin, por Dona Lu, a esposa de Fernando Haddad, Ana Estela, e a candidata a vice-governadora na chapa de Haddad e esposa do candidato ao senado, Márcio França, Lúcia França. A comitiva da socióloga, entretanto, foi formada apenas por seguranças e assessores.

Vestida com uma camisa com o rosto de Lula, Janja se disse “confiante” de que o petista venceria a eleição presidencial ainda neste domingo. “Tenho certeza que hoje vamos virar uma página triste dessa história e o Brasil vai voltar a sorrir.”

Ao sair do colégio, ela foi acompanhada por um coro de apoiadores e recebeu de presente de uma eleitora uma camisa com o rosto de Lula estampado.

Mais cedo, a socióloga acompanhou o candidato Lula em São Bernardo do Campo, onde ele votou, e contou ter se emocionado com o episódio. “Hoje, a gente indo pra São Bernardo, revimos um passado de quando há quatro anos a Polícia Federal fez o caminho contrário, levando ele para uma prisão injusta. E, hoje, a Polícia Federal escoltou ele pra votar e voltar a ser presidente desse País”, declarou.