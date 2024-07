Janja posta indireta após Nego Di ser alvo de operação: ‘O mundo não dá voltas, capota!’

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou uma indireta nas redes sociais horas depois de o humorista Dilson Alves, o “Nego Di”, ser alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro nesta sexta-feira, 12.

“O mundo não dá voltas, capota!”, disse Janja no X (antigo Twitter), sem citar o nome do humorista. Em comentários, seguidores da primeira-dama citaram Nego Di como alvo da publicação.

Em maio, Nego Di fez uma postagem nas redes sociais ofendendo Janja com uma palavra de baixo calão. “P… de carteira assinada”, escreveu. Após repercussão negativa, o humorista apagou a publicação.

Nesta sexta-feira, Nego Di, que participou do reality show Big Brother Brasil 2021, foi alvo de busca e apreensão por suspeitas de lavagem de dinheiro com rifas ilegais. Ele e a esposa são acusados de movimentar ilegalmente cerca de R$ 2 milhões.

Horas após a deflagração da operação, Janja publicou nas redes sociais : “O mundo não dá voltas, capota!!! Dito isso, uma excelente tarde para todos!!!”. O Estadão procurou a assessoria da primeira-dama, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Em nota enviada ao Estadão, Nego Di afirmou que não teve acesso aos autos, mas que “a inocência dos investigados será provada em momento oportuno”. Segundo os advogados, “qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados”.

Na internet, Nego Di é conhecido por fazer postagens de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de promover ataques contra integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dias antes de ofender a primeira-dama, o humorista publicou um vídeo chamando a ministra do Planejamento, Simone Tebet, de “idiota”, “burra”, “anta” e “m…”.