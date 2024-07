Janja faz tour por Paris e prestigia atletas brasileiros

Em Paris desde a sexta-feira, 26, a primeira-dama e representante do Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, Rosângela da Silva, Janja, prestigiou a equipe brasileira na capital francesa e aproveitou para divulgar a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza durante a agenda na França.

Janja começou as atividades no sábado, 27, em uma reunião com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, para falar sobre a aliança, principal pauta do País, que preside o G-20 neste ano.

Em seguida, visitou a Vila Olímpica ao lado do ministro do Esporte, André Fufuca, e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley. Lá, ela escreveu um recado com o pedido de “muitas e muitas medalhas” à equipe.

Em seguida, ela partiu para a Casa Brasil, área feita para ser um ponto de encontro de autoridades, torcedores e atletas durante os Jogos, localizada na zona norte de Paris.

Ela lembrou de que a maioria dos atletas brasileiros na Olimpíada é beneficiária do Bolsa Atleta, valor pago pelo governo para ajudar esportistas brasileiros. “Hoje, quase 80% dos atletas que estão aqui recebem o Bolsa Atleta ou o Bolsa Pódio e quase 100% já receberam ou recebeu. Isso é muito importante.”

O programa oferece R$ 410 por mês para atletas de base; R$ 1.025 para atletas de nível nacional; R$ 2.051 para atleta internacional; R$ 3.437 para olímpicos e até R$ 16.629 para atletas de pódio.

Acompanharam ela na Casa Brasil, entre outros, o ministro do Turismo, Celso Sabino, e presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e Raí, ex-jogador de futebol, tetracampeão com a seleção brasileira. Raí foi escolhido para ser o embaixador internacional da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

“A aliança global é um compromisso de todos os países. Todos os países podem aderir. É uma grande cesta de políticas públicas de sucesso ao redor do mundo, combinado com os fundos de financiamento que existem no mundo”, afirmou o jogador.

Neste domingo, 28, Janja acompanhou a dupla de vôlei de praia Carol Solberg e Bárbara Seixas. As brasileiras venceram a dupla japonesa Akiko Hasegawa e Miki Ishii por dois sets a zero. O Brasil passou o primeiro dia de competições sem medalhas, mas tem expectativa de vitória em diversas competições.

Como mostrou o Estadão, Janja foi para Paris com pelo menos sete assessores. Três deles são integrantes da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), três são lotados no Gabinete Pessoal do Presidente da República – inclusive a assessora de imprensa de Janja – e um pertence ao Cerimonial da Presidência.

Até o momento, o Portal da Transparência mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU) registra R$ 836,7 milhões gastos com viagens de integrantes do governo em 2024. No ano passado, primeiro ano da gestão Lula (PT), foram R$ 2,2 bilhões.

No X (antigo Twitter), Janja agradeceu nesta sexta-feira, 26, a recepção do presidente da França, Emmanuel Macron, e da primeira-dama do país, Brigitte Macron, a quem chamou de “querida amiga”. “Me sinto muito honrada por representar o meu marido, presidente Lula, na Cerimônia de abertura das Olimpíadas”, disse.