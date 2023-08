Janja comenta meme que transforma Zanin em Mendonça: ‘um tantinho de trágico’

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comentou um meme que critica o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, indicado para a Corte neste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No vídeo, postado na rede social X, uma foto borrada de Zanin aparece. Em seguida, o vídeo mostra Janja limpando os óculos e, quando olha novamente, a foto ganha foco e quem está na imagem é o ministro do STF André Mendonça.

Inicialmente, Janja respondeu apenas com um emoji de uma mulher colocando a mão nos olhos. Um internauta, então, sugeriu que ela não gostou da postagem e criticou a indicação de Zanin ao STF. O autor da postagem disse que era um meme e que não gostava das posições conservadoras de Zanin, motivo pelo qual cobraria o governo. Janja então escreveu que “o meme é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico”.

Zanin vem sendo alvo de críticas de grupos da esquerda após votar contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, em julgamento na semana passada. O voto de Zanin abriu divergência na Corte, e Mendonça acabou pedindo vista quando o julgamento estava em 5 votos favoráveis à liberação para uso pessoal contra posição contrária do novo ministro.