Jandira Feghali diz que depois de ficar inelegível, Bolsonaro deveria ser preso

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) fez uma publicação em sua conta no Twitter, comentando o julgamento no TSE que deverá decretar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Falta um voto para o BOLSONARO INELEGÍVEL. Depois disso, só vai faltar mesmo ele ir pra cadeia por seus crimes”, escreveu a parlamentar.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta sexta-feira, 30, às 12h, com o voto da ministra Cármen Lúcia, o julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos. O placar está em 3 a 1 para condená-lo por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.