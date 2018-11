Janaina Paschoal diz que será nome do PSL para presidir a Alesp

A advogada Janaina Paschoal, deputada estadual eleita em São Paulo pelo PSL, afirmou que caso o partido dela lance candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), ela será o nome apontado pela sigla.

“Diante de uma derrota ou se não tiver candidato, vou assumir a liderança do partido na Casa”, afirmou a advogada nesta sexta-feira, durante entrega da Medalha Brigadeiro Tobias, honraria concedida pela Polícia Militar a 90 personalidades civis e militares na manhã de hoje. Janaina foi uma das condecoradas.

A deputada eleita afirmou também que sua sigla adotará uma posição de independência no governo de João Doria (PSDB). “Independência não significa ser contra. Significa você ter autonomia de analisar os projetos”, disse, afirmando que esta questão já foi decidida.

O evento de premiação contou com a presença também do governador de São Paulo, Márcio França, além do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.