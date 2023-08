Jair Renan Bolsonaro é alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil

O filho ’04’ do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, foi alvo nesta quinta-feira, 24, de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação faz parte da Operação Nexum, que investiga um grupo suspeito de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

Dois endereços de Jair Renan foram visitados pelos agentes: um apartamento em Santa Catariana e outro em área nobre de Brasília. No total, a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão.

Segundo nota da PCDF, o principal alvo da operação é Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan, suspeito de ser o mentor do esquema. Carvalho já foi alvo de duas ações da Polícia Civil do Distrito Federal neste ano – a “Succedere” e “Falso Coach” – e já havia sido preso. As investigações afirmam que o grupo agia a partir de um laranja e de empresas fantasmas.

A ação foi liderada pela delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR). A defesa de Jair Renan ainda não foi localizada. O espaço está aberto para manifestações.