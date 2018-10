Jair Bolsonaro ficou 23 dias internado

O candidato eleito pelo PSL, Jair Bolsonaro, caminhava carregado nos ombros de um correligionário no meio de uma multidão, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), quando recebeu uma facada na região do tórax, na tarde do dia 6 de setembro. O autor da tentativa de assassinato foi o servente de pedreiro Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, aparentemente sem ligação com algum partido político.

Diante de um estado clínico crítico, o deputado foi submetido a duas cirurgias – a primeira ainda na cidade mineira e a segunda no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde Bolsonaro foi transferido no dia seguinte ao atentado.

O candidato deixou o hospital na tarde de 29 de setembro, rumando para o Rio de Janeiro. Coincidência ou não, a partir do atentado, Jair Bolsonaro começou a crescer nas intenções de voto do primeiro turno.