Jair Bolsonaro acerta 4 números da Mega-Sena em bolão com assessores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um grupo de assessores e amigos do ex-chefe do Executivo acertaram quatro números de um dos concursos da Mega-Sena e ganharam R$ 200 cada um. De acordo com o ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações Fábio Wajngarten, cerca de 20 pessoas participaram do concurso.

“Comunicado: Um grupo de amigos do Pr @jairbolsonaro se reuniu e resolveu fazer um pequeno bolão na Mega-Sena. Cada um dos amigos (mais de 20) investiu pouco mais de 100,00 reais. Foram vitoriosos na quadra, o que resultou no prêmio total de R$ 5.913,68, gerando pouco mais de 200 reais para cada. O sorteio/concurso 2651”, escreveu.

O concurso foi sorteado em São Paulo. Uma aposta de Goiânia (GO) acertou as seis dezenas e levou sozinha prêmio de R$ 104.876.676,04. Os números sorteados foram: 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 3.909 apostas acertaram a quadra, assim como o grupo de Bolsonaro.