Itamaraty: 11 chefes de Estados, 11 chaceleres e 3 vices estarão na posse

O Ministério de Relações Exteriores (MRE) informou que estarão presentes na posse de Jair Bolsonaro como novo presidente da República 11 chefes de Estado, 11 chanceleres, três vice-presidentes, três representantes de organismos internacionais e 18 autoridades diversas.

A cerimônia de posse começa às 14h45 com o cortejo presidencial saindo da Catedral Metropolitana de Brasília até o Congresso Nacional, onde, às 15h, Bolsonaro toma posse em sessão solene. Empossado, o presidente discursará e depois seguirá para o Palácio do Planalto, onde Michel Temer passará a ele a faixa presidencial. Em seguida, haverá um outro discurso de Bolsonaro, desta vez no Parlatório do Planalto, e no início da noite, o novo presidente e a primeira-dama promovem uma recepção com coquetel no Itamaraty a convidados, incluindo chefes de Estado.