‘Isso aí é rotina, tranquilo’, responde Bolsonaro a apoiadora sobre internação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um rápido comentário sobre seu estado de saúde poucas horas depois de deixar o Hospital das Forças Armadas, onde passou a noite internado. Em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira, 29, uma apoiadora disse que ele louvava a Deus por “mais um livramento de saúde” do presidente. “Isso aí é rotina, tranquilo”, respondeu Bolsonaro.

O chefe do Executivo deu entrada no hospital no início da noite de ontem depois de sentir um “desconforto”, como resumiu à reportagem o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Até o momento, a Secretaria de Comunicação do governo (Secom) e a equipe médica de Bolsonaro não esclareceram o motivo da internação, nem os exames aos quais ele foi submetido e seus resultados.

Em janeiro deste ano, o presidente ficou dois dias internado no Hospital Villa Nova Star, em São Paulo, com obstrução intestinal depois de comer camarões sem mastigá-los corretamente. Bolsonaro tem problemas recorrentes no intestino desde que sofreu a facada em 2018, quando ainda era candidato à Presidência.