Irmão de Pablo Marçal concorre em Goiânia com apoio de Eduardo Bolsonaro - O Liberal

Hudson Marçal (PL), irmão do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), está concorrendo ao cargo de vereador em Goiânia (GO). O servidor público de 53 anos recebeu o apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atual desafeto de seu irmão. Ele concorre pela primeira vez.

Em 6 de agosto, Hudson postou uma foto com Eduardo na convenção do Partido Liberal. A imagem foi apagada das redes, mas outras fotos com a família Bolsonaro ainda aparecem em seu instagram.

Hudson usa várias vezes a imagem do irmão e, mesmo estando em outro município, pede votos para Pablo Marçal. Muitas vezes, publica postagens atacando os outros concorrentes ao Executivo paulistano. Em um vídeo compartilhado por Hudson, Pablo chama rivais de “cheiradores de cocaína”, acusação contestada pelos seus oponentes.

No jingle de sua campanha, Hudson se apoia na popularidade recente do seu sobrenome: “A família Marçal se juntou com o objetivo de criar impacto no Brasil”. A música cita o irmão nominalmente: “Hudson é um de nós, irmão de Pablo Marçal”.