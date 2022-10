Ipec: No RS, Lula tem 44% e Bolsonaro, 42%, nos votos válidos

Pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira, 30, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 42% dos votos válidos na disputa eleitoral no Rio Grande do Sul. O resultado mostra que ambos estão empatados dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos porcentuais.

Com a proximidade da eleição, o Ipec passou a divulgar os porcentuais das pesquisas em votos válidos, que correspondem à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. O procedimento é o mesmo adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgar os votos de um pleito.

Simone Tebet (MDB) vem em seguida, com 7%. Ciro Gomes (PDT) tem 4%. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) somam 1% cada. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP, Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Lula tem 41% contra 40% de Bolsonaro. Simone Tebet (MDB) vem em seguida, com 6%. Ciro Gomes (PDT) tem 4%. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) somam 1% cada. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP, Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.

A pesquisa ouviu 1.808 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro em 84 municípios gaúchos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02778/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-04427/2022.