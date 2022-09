Política Ipec: No RS, Leite lidera com 38%; Onyx tem 25%; Pretto, 15%

A menos de uma semana para o primeiro turno, o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) lidera nas pesquisas de intenções de voto para o governo do Estado com 38%. O candidato é seguido de Onyx Lorenzoni (PL), com 25%. Os dados são da pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (26).

Em comparação à última pesquisa, divulgada no dia 16 de setembro, Leite manteve os 38%, enquanto Onyx oscilou negativamente 1 ponto porcentual (pp).

Em terceiro lugar aparece Edegar Pretto (PT), com 15%, seguido de Luis Carlos Heinze (PP), com 4%. Roberto Argenta (PSC), Rejane de Oliveira (PSTU), Ricardo Jobim (Novo), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT) pontuaram 1% cada. Já Carlos Messalla (PCB) e Cesar Augusto (PCO) não pontuaram.

A candidatura de Cesar Augusto foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante o período de campo desta pesquisa, portanto, seu nome ainda constava no questionário desta rodada.

Brancos e nulos somam 4% e não sabem ou não responderam, 8%.

Votos válidos

Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Leite lidera com 44%, enquanto Onyx tem 29% e Pretto, 17%.

Segundo turno

Na simulação para um eventual segundo turno, a pesquisa do Ipec aponta vitória do candidato tucano em dois cenários: contra Onyx (50% contra 35%) e Pretto (52% contra 27%). Em uma eventual disputa entre Onyx e Pretto, Onyx vence de 44% a 33%.

Senado

Para o Senado, a pesquisa Ipec mostra Olívio Dutra (PT) liderando, com 30%, seguido de Ana Amélia Lemos (PSD) com 24% e o atual vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) com 21%. Ana Amélia e Mourão estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Comandante Nádia (PP) aparece com 3%, seguida do Professor Nado (Avante) com 2%. Fabiana Sanguiné (PSTU), Maristela Zanotto (PSC), Paulo Roberto da Rosa (DC) e Sanny Figueiredo (PSB) têm 1% cada.

Brancos e nulos são 6% e não sabem/não responderam, 11%.

A pesquisa foi contratada pela Globo e ouviu 1.808 pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro em 85 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no TSE sob o número BR-09277/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-04810/2022.