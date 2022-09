Ipec: No Rio, Castro tem 37%; Freixo cresce 5 pontos e chega a 27%

O candidato ao governo do Rio Cláudio Castro (PL) manteve a liderança das intenções de votos na pesquisa do IPEC, encomendada pela TV Globo, com 37% contra 27% do candidato Marcelo Freixo (PSB). Rodrigo Neves (PDT) aparece em terceiro lugar com 6% das intenções de votos, seguido por Cyro Garcia (PSTU) com 3%.

No segundo turno, de acordo com a pesquisa do IPEC/TV Globo, Castro derrotaria Freixo com uma vantagem de 10 pontos porcentuais, numa proporção de 45% contra 35%.

Senado

Na corrida pelo Senado Federal, Romário (PL) lidera com 33% das intenções de votos. Alessandro Molon (PSB) tem 11%; Clarissa (União Brasil), 10%; Daniel Silveira (PTB), 7%; Cabo Daciolo (PDT), 6% e André Ceciliano (PT), 6%.

Ainda, segundo o IPEC, o professor Helvio Costa (DC), Bárbara Sinedino (PSTU) e Sued Haidar (PMB) aparecem com 1% cada um na corrida pelo Senado. Os demais candidatos não pontuaram neste levantamento.

O levantamento ouviu 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 39 municípios. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº RJ-04682/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05082/2022.