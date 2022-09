Ipec: Lula abre vantagem para Bolsonaro no Norte/Centro-Oeste (42% a 36%)

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (26) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem no Norte/Centro-Oeste, além de manter a liderança nas regiões Sudeste e Nordeste. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manteve em primeiro lugar no Sul.

De acordo com o levantamento, no Norte/Centro-Oeste, o petista manteve a porcentagem de votos em comparação à pesquisa anterior, do dia 19 de setembro, com 42%. Já Bolsonaro oscilou negativamente 2 pontos porcentuais (pp), agora com 36%.

Já na região Nordeste, onde Lula tem grande apoio político, o ex-presidente tem 62%, oscilando negativamente 1 pp, enquanto o atual chefe do Executivo acumula 23%, em um crescimento de 5 pp em comparação ao levantamento anterior.

No Sudeste, Lula oscilou 2 pp para cima, agora com 45%, e Bolsonaro 1 pp também para cima, acumulando 33%. Por fim, no Sul, ambos caíram 3 pp (Lula acumula 38% e Bolsonaro 35%).

O levantamento foi contratado pela Globo e ouviu 3.008 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 183 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01640/2022