Investigado, ministro do Turismo diz que não vê razão para se afastar do cargo

O ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, investigado por suposto envolvimento em esquema de candidaturas laranjas do PSL na eleição do ano passado, afirmou na manhã desta quarta-feira, 20, que não vê razão para se afastar do cargo durante as investigações.

“Tenho a consciência absolutamente tranquila. Nunca agi fora da legislação eleitoral e nunca orientei qualquer pessoa que o fizesse. Se tenho a minha consciência tranquila, e vou comprovar isso no inquérito da Polícia Federal e do Ministério Público, que vão apurar minha total idoneidade e inocência, então não tem porque me afastar”, disse a jornalistas, depois de participar de evento em São Paulo.

O ministro é investigado por suspeita de ter patrocinado um esquema de candidaturas laranjas durante a eleição de 2018, na qual o PSL teria direcionado verbas de fundo eleitoral para quatro candidatas que acabaram gastando o dinheiro com empresas de pessoas ligadas ao próprio ministro.