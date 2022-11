Interdições ou manifestações em rodovias do país caem de 335 para 289, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, em publicação no Twitter, que os pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias federais do País caíram de 335 à 1h03 desta terça-feira para 289 às 4h30. Santa Catarina segue como líder de casos, mas o número de ocorrências recuou de 48 para 41. Apenas Amapá, Paraíba e Sergipe não registravam episódios.

Segundo a corporação, 174 manifestações já haviam sido desfeitas, um aumento de 42 em relação à atualização anterior. Mais cedo, a PRF assegurou que adota providências para garantir o retorno da normalidade do fluxo desde o início das interdições.

Na noite de segunda-feira, dia 31, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, ordenou que a PRF e as Polícias Militares estaduais desobstruam imediatamente todas as estradas do Brasil, sob pena de multa. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) também citou a possibilidade de prisão do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento. Após a decisão, a PRF anunciou operação para liberar as rodovias.

Desde a noite de domingo, 30, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas, segundo a PRF, os protestos são majoritariamente organizados por “populares”.