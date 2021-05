Integrantes da CPI da Covid e servidores envolvidos farão testagem semanal

Os integrantes da CPI da Covid e assessores envolvidos passarão a fazer testes semanais para detecção de covid-19. Os exames serão feitos todas as quintas. A necessidade de realização da testagem semanal foi ressaltada pelos membros da CPI na manhã desta quinta-feira,6 , e autorizada nesta tarde pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Ao falar sobre a demanda, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), destacou que os senadores tem frequentado o ambiente da comissão diariamente, e também pegado voos para seus Estados de origem.

Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), outra questão conversada com o presidente do Senado é a possibilidade de os senadores utilizarem um espaço maior para realizar as reuniões da comissão.