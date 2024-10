Instabilidade no e-título ocorreu pelo número de acessos para justificar ausência, diz Cármen Lúcia

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que a instabilidade registrada no carregamento do e-Título, via digital do título de eleitor, se deu por causa de um alto número de acessos na parte da justificativa de ausência. A ministra afirmou que, em um minuto, foram registradas 7,6 milhões de buscas. Porém, o tribunal corrigiu a informação e disse que houve um pico de acesso às 08h02, com 7.600 buscas por segundo, e depois passou para 2.300 novos acessos a cada segundo.

“O que se teve sobre e-Título no começo da manhã foi que nós tivemos um número enorme de pessoas e era apenas na parte de justificativa que acessaram ao mesmo tempo”, comentou a presidente do TSE, em fala a jornalistas no começo da tarde deste domingo, 6. A declaração ocorreu durante uma visita da ministra ao Centro de Divulgação das Eleições (CDE).

A ministra assemelhou a demora no aplicativo no começo da manhã a uma “fila”. “Não houve problema algum. O que há é uma demora maior na resposta, considerando exatamente o número de acessos que foram feitos. À medida que eles iam sendo atendidos, se regularizou e voltou a resposta normal”, comentou.