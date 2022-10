Idoso é preso por chamar mesária negra de tirana e incompetente em Salvador

Um eleitor de 65 anos foi preso por injúria racial ao ofender uma mesária de Salvador, neste domingo, 2. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a mesária, outra eleitora e uma testemunha confirmaram que o homem chamou a profissional voluntária de tirana e incompetente. Ele também insinuou que a agente eleitoral poderia favorecê-lo se ele fosse negro ou homossexual.

O caso ocorreu em uma zona eleitoral que funciona em uma faculdade particular do bairro do Stiep. O eleitor foi conduzido por policiais militares da 39.ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Mesmo antes da chegada dos militares, testemunhas já haviam contido o idoso. Ao menos cinco testemunhas foram arroladas e serão intimadas para prestar depoimento na 9ª Delegacia Territorial (Boca do Rio).

Mesária vota por eleitor

Também na Bahia, vídeos publicados nas redes sociais mostram uma mesária votando no lugar de um eleitor na cidade de Paramirim, a 660 quilômetros de Salvador.

Ela foi levada à delegacia da Polícia Civil acusada de violar o sigilo de voto.

Outras ocorrências

Ao todo, pelo menos 25 pessoas foram conduzidas às delegacias baianas por suspeita de crimes eleitorais até as 18h. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, a tipificação mais recorrente foi a de boca de urna.

Casos foram registrados em Candeias (2), Esplanada (3), Ibirataia (2), Araci (5), Porto Seguro (3), Ipiaú (4), Brejões (1), Milagres (2) e Canarana (1).

Na cidade de Coração de Maria, a 113 quilômetros de Salvador, um homem foi detido ao ser flagrado fazendo o transporte de eleitores, que também é crime eleitoral.

Em Ibotirama, um guarda municipal foi flagrado na cabine de votação com uma arma de fogo – o que é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral, exceto para profissionais em serviço.