Ibope/MS: Azambuja tem 39% dos votos; Odilon, 24%; Mochi, 3%

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lidera a corrida ao governo do Mato Grosso do Sul, com 39% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 24. Na segunda colocação aparece o candidato Juiz Odilon (PDT), com 24%.

Na sequência aparece Junior Mochi (MDB), com 3%; João Alfredo (PSOL), Humberto Amaducci (PT) e Marcelo Bluma (PV) têm 2% cada um. Votos brancos e nulos somam 17%. Não souberam ou não responderam são 11%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Morena. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 812 eleitores em todas as regiões do Estado entre 21 e 23 de agosto. O levantamento foi registrado no TRE com o número MS-06269/2018.