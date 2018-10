Ibope/MG: Zema tem 68% dos votos válidos e Anastasia, 32%

A intenção de voto no candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, oscilou 1 ponto em relação ao levantamento anterior, do último dia 23, de 67% para 68% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite deste sábado, 27. Já Antonio Anastasia (PSDB) foi de 33% para 32% no mesmo intervalo. Com base nos votos totais, Zema oscilou de 57% para 58% e Paes, de 28% para 27%. O porcentual de brancos e nulos permaneceu em 10% e o de indecisos, em 5%.

A rejeição a Zema é de 16% e a Anastasia, de 45%.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. Foram entrevistados 2.002 eleitores em 113 municípios entre 25 e 27 de outubro. O registro no TRE é o MG-04506/2018 e no TSE é BR-04061/2018.