Ibope: confiança em Bolsonaro cai 13 pontos porcentuais desde janeiro

A confiança dos brasileiros em relação ao presidente Jair Bolsonaro caiu 13 pontos porcentuais desde janeiro, mostra um novo levantamento divulgado na tarde desta quarta-feira, 20, pelo Ibope Inteligência. De acordo com a pesquisa, 49% dos entrevistados disseram confiar no presidente, fração que era 55% em fevereiro e 62% em janeiro. Já a parcela dos que disseram desconfiar do presidente subiu 14 pontos, de 30% em janeiro para 44% em março.

A pesquisa do Ibope foi realizada entre os dias 16 e 19 de março e ouviu 2.002 pessoas. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

O Ibope também mostra que a forma como Bolsonaro governa o Brasil é aprovada por 51% dos entrevistados, queda de 16 pontos em relação a janeiro. Já a parcela dos que desaprovam a forma como o presidente governa o País passou de 21% no início do ano para 38%, um avanço de 17 pontos porcentuais.