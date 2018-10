Ibaneis (MDB) é eleito governador do DF, com 69,79% dos votos válidos

O advogado Ibaneis Rocha (MDB) é oficialmente o novo governador do Distrito Federal. Com 100% das seções eleitorais apuradas, ele ficou com 69,79% dos votos válidos, contra 30,21% de seu adversário Rodrigo Rollemberg (PSB).

Dos 2,081 milhões de eleitores do Distrito Federal, 394.275 não compareceram às urnas, o que corresponde a uma abstenção de 18,94%. Houve ainda 3,47% de votos brancos e 7,99% de votos nulos.