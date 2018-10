Ibaneis lidera disputa pelo governo do DF com 71,55% dos votos

O candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ibaneis Rocha, lidera a disputa no Distrito Federal. Com 23,54% das urnas apuradas, Ibaneis tem 71,55% dos votos. O segundo colocado, Rodrigo Rollemberg (PSB), está com 28,45% dos votos por enquanto.

Na votação do primeiro turno, Rocha alcançou 634.008 votos (41,97%) e apoia a candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o atual governador do capital do País, Rollemberg, teve a preferência de 210.510 eleitores (13,94%) e possui uma rejeição de 57% do eleitorado, segundo dados do último sábado, 27, divulgados pelo Ibope.

Brancos e nulos totalizam 43.788 dos votos (11,65%)

De acordo com os últimos números do Datafolha, Ibaneis tem uma ampla vantagem sobre o seu adversário: ele tem 70% dos votos válidos contra 30% do seu adversário.