Humberto Costa (PT): sentimento é de virada e vamos evitar o pior acontecer

Senador reeleito por Pernambuco e líder da oposição ao governo Temer no Senado, Humberto Costa (PT), votou em uma escola pública na zona sul do Recife e se disse otimista com a vitória de Fernando Haddad (PT). “O evento que fizemos essa semana no Recife foi o maior evento da política do nosso Estado. Tivemos grandes mobilizações em São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa e Salvador e o sentimento das ruas é de virada. Vamos evitar o pior acontecer, que seria a eleição de (Jair) Bolsonaro”, afirmou à imprensa.

Depois de votar, Costa seguiu para a cidade de São Paulo onde se encontrará com Haddad para acompanhar a apuração dos votos.