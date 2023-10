Homenagens a Bolsonaro pelo País reforçam estratégia de polarização

Rodeado de aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe uma placa com a inscrição “Título de Cidadão Honorário”. Ele ergue o objeto e é aplaudido. Essa cena já ocorreu pelo menos quatro vezes neste ano e deve se repetir nos próximos meses. Isso porque deputados estaduais e vereadores têm aprovado homenagens ao ex-chefe do Executivo em todo o País, o que, segundo analistas, ajuda a manter a polarização.

Levantamento do Estadão mostra que Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais aprovaram oito títulos em homenagem a Bolsonaro nos últimos 12 meses. Há outras sete condecorações em tramitação. “A visita do ex-presidente a uma cidade cria comoção e os políticos associados ao nome de Bolsonaro têm maior probabilidade de serem eleitos”, disse o cientista político Paulo Niccoli Ramirez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. “Ele ainda é um importante instrumento político para candidaturas ao Legislativo.”

Ao colar sua imagem na de Bolsonaro, políticos ganhariam projeção para se contrapor a potenciais candidatos de esquerda, eventualmente apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, na avaliação do também cientista político Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria, a estratégia de entrega de homenagens está associada a uma tentativa de perpetuar o sentimento de rejeição ao PT na sociedade. “A política brasileira ainda pode ser explicada por essa polarização.”

Cortez afirmou ainda que Bolsonaro está empenhado em se manter como principal expoente do antipetismo, utilizando as redes sociais não só para criticar o governo, mas para mostrar engajamento em eventos políticos, como as homenagens nas Assembleias e nas Câmaras Municipais.

Berço

Marcada para o dia 30 de novembro, a próxima entrega de um título a Bolsonaro será em São Bernardo do Campo (SP), berço político de Lula. A proposta de homenagem partiu do vereador Paulo Eduardo Lopes (PL), o Paulo Chuchu. “A direita nunca teve candidato próprio à prefeitura, mas agora temos uma direita nova, que está apresentando”, disse.

Esses eventos também contribuem para preservar o capital político de Bolsonaro e mantê-lo relevante no cenário nacional, diante da inelegibilidade imposta pela Justiça Eleitoral. Em agosto, ele recebeu três títulos, em Minas, Goiás e Barretos (SP). “Bolsonaro vai influenciar as eleições do ano que vem”, disse a prefeita de Barretos, Paula Lemos (DEM).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.