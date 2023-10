Homenagem à Constituição no STF tem menções a 8/1 e vídeo de Fernanda Montenegro

A cerimônia organizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em homenagem aos 35 anos da promulgação da Constituição de 1988 teve uma série de menções aos ataques às sedes dos poderes em 8 de Janeiro. A solenidade reuniu ministros do Supremo e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele representa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera de uma cirurgia no quadril. A solenidade foi nesta quinta-feira, 5, na sede do tribunal.

“Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de atingir a nossa democracia”, declarou Lira.

“Que os episódios de 2023 sejam lembrados como elementos que fortalecem nossa democracia, que fortalecem a união entre os Poderes e que fazem preservar a nossa Constituição Federal”, disse em seu discurso Rodrigo Pacheco.

Em sua fala, o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, disse que Pacheco e Lira foram decisivos na resposta aos ataques de 8 de Janeiro. O ministro também disse que pode haver divergências, mas que eles têm conversas civilizadas para se unir. A fala vem em um contexto de descontentamento do Legislativo com o Supremo.

“É impossível exagerar a simbologia de estarmos todos aqui juntos, cada um no exercício de suas competências. Onde, eventualmente, existam superposições, nós todos civilizada e democraticamente conversamos e nos unimos pelo bem do Brasil”, declarou Barroso.

Fernanda Montenegro

A cerimônia também teve a exibição de um vídeo em que a atriz Fernanda Montenegro lê trechos da Constituição. Por exemplo: “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição” e “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”

Barroso tem apreço pela classe artística. Em sua posse, quem cantou o hino nacional foi Maria Bethânia, uma das principais intérpretes da história da MPB.