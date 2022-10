Homem em fúria destrói urna a pauladas em Goiânia e é preso em flagrante

Um homem foi preso em Goiânia neste domingo, 2, após quebrar uma urna eleitoral a pauladas dentro do Colégio Master, no jardim Vila Boa, zona oeste da cidade. A situação aconteceu por volta do meio-dia.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Popular, ele escondeu o bastão dentro de um guarda-chuvas e, por isso, os fiscais não perceberam o instrumento. O diretor da zona eleitoral confirmou ao veículo que, apesar dos estragos, os votos não foram perdidos. Os eleitores daquela sessão foram realocados e puderam votar normalmente.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, que, em nota, afirma que o rapaz aparentava ter ‘problemas psicológicos’.

Ele foi autuado pelo crime de quebra de urna, específico da legislação eleitoral. Por isso, ele foi conduzido para a sede da Polícia Federal, onde permanece preso até a realização de audiência de custódia, de acordo com informações da assessoria de imprensa do órgão.

O delito de quebra de urna é inafiançável e está previsto no art. 339 do Código Eleitoral. A pena prevista é de dois a seis anos de prisão.