Haddad se encontra com Mujica em Montevidéu

O ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato a presidente Fernando Haddad (PT) e um grupo de congressistas brasileiros se reuniram nesta terça-feira, 11, em Montevidéu, com o ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica. Os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Lindbergh Farias (PT-RJ) e a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) também se encontraram com Mujica. O PT programa uma campanha internacional em favor da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nessa reunião conversamos sobre a prisão injusta de Lula e a importância da América Latina na luta pela democracia”, afirmou Lindbergh Farias, no Twitter. De acordo com o PT, a reunião foi realizada na propriedade onde o ex-presidente do Uruguai mora, em Rincón del Cerco, a 20 quilômetros do centro da capital uruguaia. Nesta semana, a Fundação Perseu Abramo (FPA), braço teórico do partido, promoveu uma conferência internacional em “defesa da democracia”.