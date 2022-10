Haddad liga para Tarcísio e comemora avanço do PT em regiões de SP

Após ser derrotado na disputa pelo governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) afirmou que ligou para o governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e se colocou à disposição do adversário para ajudar no que for possível. Apesar dos resultados das urnas no Estado, o petista comemorou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o avanço do PT em regiões paulistas, especialmente no interior.

“Eu já liguei para o Tarcísio de Freitas desejando a ele que faça um bom governo. Me colocando à disposição no que eu puder ajudar São Paulo. Eu acredito na democracia, democracia é reconhecimento do resultado e desejar muita sorte para quem ganhou eleição”, afirmou Haddad em coletiva à imprensa. Mesmo na oposição, o candidato afirmou que vai contribuir com o novo governador nas “melhores ideias” para o Estado.

Em seu discurso, Haddad comemorou a vitória de Lula e afirmou que esse resultado vai ter alcance mundial. Apesar do placar apertado contra Jair Bolsonaro (PL), o candidato disse que “Lula vai cativar os 49% que não votaram nele. Ele é obcecado nisso, por unir brasileiros em torno de um projeto, não apenas nacional, mas humanista”, emendou.

Em relação ao resultado no Estado de São Paulo, Haddad comemorou o avanço do PT em regiões tradicionalmente contrárias à sigla. Ele destacou a região metropolitana e, especialmente, o interior do Estado, que, segundo ele, apesar de não ter lhe lado a vitória, garantiu a vitória de Lula.

“Fiquei feliz em ver o mapa da capital de SP todo vermelhinho. Nós tivemos vitórias em bairros que nunca ganhamos”, afirmou. “Eu agradeço o interior de São Paulo porque o interior veio conosco em grande medida, muita gente do interior jamais apertou 13 na vida e nessa eleição apertou. É o começo de um namoro. Vamos conquistar esse povo”, continuou o candidato derrotado.

Haddad agora segue para o hotel onde Lula fará um pronunciamento após vencer as eleições. Ele afirmou que, nesta noite, “vai cair num carnaval” para comemorar o resultado.